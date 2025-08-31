Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 19 septembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend au milieu du mois prochain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’Elisabeth est à bout et elle décide de capituler face à Catherine afin de mettre fin à leur guerre. Mais la vérité va finalement éclater et Catherine ouvre les yeux : elle a été manipulée !

A la ferme, il n’y a plus d’eau ! Une situation qui créée des tensions avec Léo et Pauline, qui puisent leur eau directement dans les nappes phréatiques et sont certainement à l’origine de la pénurie.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 1749) : Tandis qu’Achille se laisse ronger par la jalousie, Elisabeth fait face à une guerre des nerfs impitoyable.

Mardi 16 septembre 2025 (épisodes 1750) : Tandis que le lycée se déchire à cause des tensions, Elisabeth capitule face à Catherine, mais la guerre est-elle vraiment finie ?

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 1751) : Alors que les habitants de la ferme découvrent qu’ils n’ont plus d’eau, un coup de théâtre chez Bastide & Laumière rebat les cartes.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 1752) : Les victimes de la pénurie d’eau s’organisent en urgence. De son côté, Eliott doit se résoudre à admettre qu’il a perdu.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 1753) : La pénurie d’eau affecte les bonnes relations de voisinage de Ludo et Elodie. Quant à Catherine, elle prend la mesure de la manipulation qu’elle a subie.

