Un Si Grand Soleil du 9 septembre : Boris sous le choc, Alix réussit un gros coup (résumé épisode 1745 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 9 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1745 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Pascal regarde avec Claudine la vidéo enregistrée chez Elisabeth. Elle trouve atroce la façon dont elle se réjouit de l’incarcération de Catherine. Elle pense qu’elle a du se donner pour y parvenir… Pascal demande comment elle a fait pour avoir ces enregistrements. Claudine dit avoir fait marcher ses contacts pour utiliser la caméra de la société de sécurité qui s’occupe de la maison des Bastide. Claudine pense qu’ils manquent encore de preuves contre Elisabeth.

Pendant ce temps là au commissariat, Cécile fait le point avec Becker. En l’absence d’aveux de Catherine, l’enquête continue. Becker pense que Catherine a engagé un homme de main pour éliminer Elisabeth. Il leur faut l’identifier mais ils n’ont rien. Cécile dit qu’ils vont mettre tout le monde sur écoute, en espérant que Catherine ait des complices dans son entourage.



Publicité





Ulysse est aux petits soins pour Bilal. Elise les rejoint, elle leur rappelle qu’elle est là. Elise interroge Ulysse sur la vente aux enchères du tableau, il dit que oui : Alix est partie à Paris hier soir. Bilal lui parle de la prime qu’Alix va lui verser, en fonction du prix de vente. Bilal pense qu’elle va l’arnaquer mais Ulysse explique que le prix de réserve est à un million d’euros.

Boris est avec Elisabeth, elle le remercie pour son professionnalisme. Il dit qu’il fait ce qu’il peut, Eliisabeth assure qu’elle déplore la tournure qu’ont pris les évènements et la situation désagréable dans lequel ça le met. Elisabeth reçoit un appel de Pascal Marceau. Il lui dit qu’il est pacsé avec Catherine et elle a une délégation de signatures… Il veut la rencontrer. Elisabeth est surprise mais accepte de le voir dans l’après-midi. Elle demande à Boris s’il connait la raison, il assure que non.

Alix appelle Ulysse, la vente vient de se terminer. Elle dit être un peu déçue mais elle le fait marcher : le Basille s’est vendu 3 millions d’euros ! Elle compte fêter ça avec lui dès son retour.

En prison, Catherine est au plus mal. Sa co-détenue revient de la promenade et lui conseille de venir la prochaine fois. Catherine ne répond pas. La femme lui réclame 50 euros par semaine, Catherine lui dit qu’elle n’a aucun argent. La femme éclate de rire, elle sait qui elle est. Catherine dit qu’on lui a confisqué tous ses moyens de paiement… Sa co-détenue la menace et lui dit de se débrouiller avec son avocat.

Marie-Sophie appelle Marc au sujet du montant de la vente du Basille, elle trouve ça louche avec les antécédents de Dardel. Il lui rappelle que la police a enquêté et n’a rien trouvé. Marie-Sophie trouve qu’elle a une chance de dingue… Ils parlent de l’héritier et veulent faire un article.

Pascal remercie Elisabeth d’avoir accepté de le recevoir. Elle ne comprend pas ce qu’ils ont à se dire. Pascal compte défendre les intérêts de Catherine. Il lui dit ne pas être dupe de ses manoeuvres, avec ses enfants ils sont persuadés qu’elle l’a piégée et ils comptent bien le prouver ! Il demande ensuite à Elisabeth les codes de l’intranet de l’entreprise. Elle va s’en occuper et lui dit au revoir.

Laurine est au parloir avec sa mère. Catherine pleure mais lui assure que ça va, elle est solide. Elle lui dit qu’ils lui manquent, elle et Pascal. Laurine lui assure qu’ils vont la sortir de là, Pascal est génial et elle peut avoir confiance en lui. Catherine dit avoir plus confiance en lui qu’en Boris. Laurine pense qu’il commence à douter de Bastide, Catherine se réjouit.

Alix retrouve Ulysse, folle de joie. Il l’interroge sur sa prime, elle lui demande combien elle veut. Il demande 5000, elle trouve que c’est bien trop peu. Elle compte lui donner 10.000 euros. Marc l’appelle, elle assure qu’elle va investir l’argent. Il raccroche, il est avec l’ancien propriétaire du tableau. Il est encore plus furieux qu’avant : sa famille lui en veut et le juge responsable. Il n’a aucune preuve, il ne va finalement rien faire. Marc est surpris.

Boris est avec Laurine, qui lui demande s’il a eu des retours de l’entrevue entre Pascal et Bastide. Il dit que non. Laurine lui montre la vidéo prise chez Elisabeth et Alain, qui se réjouissait de savoir Catherine en prison. Il est sous le choc et insulte Elisabeth. Laurine lui dit que maintenant il connait le vrai visage de la femme pour qui il travaille !

Lucel se rend à la galerie. Alix l’attendait pour sabrer le champagne avec José Alvaro !! José se réjouit que tout se soit déroulé comme prévu, ils trinquent à leur succès. Lucel remercie Alix, il est venu la voir pour le Basille à vendre et il ne voulait pas partager avec ses 8 cousins. Il s’agit donc d’une énorme arnaque ! Ils vont se partager tous les 3 les 3 millions !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une incroyable réconciliation, Elise et Léo face à la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.