« A quel prix ? » : nouveau numéro du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6 (9 septembre 2025)

« A quel prix ? » du 9 septembre 2025 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet présente un nouveau numéro inédit du magazine « A quel prix ? ».
A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+
« A quel prix ? » du 9 septembre 2025 : présentation
Pour ce deuxième numéro, Julien Courbet et son équipe d’experts s’attaquent à un thème qui touche tout le monde : les petits prix. Peuvent-ils vraiment rivaliser avec les produits plus coûteux ? Sont-ils synonymes de vraies économies ? Et surtout, peut-on leur faire confiance les yeux fermés ?
Dans cette édition spéciale, objets et services du quotidien seront passés au peigne fin, toujours dans une ambiance conviviale et au service du pouvoir d’achat des Français. Au programme : reportages inédits, conseils pratiques pour mieux consommer et analyses en plateau, le tout dans la bonne humeur.
L’équipe d’experts
🔹 Olivier Dauvers
🔹 Sandra Viricel
🔹 Martial You
🔹 Romain Lanéry
🔹 Élodie Gossuin
🔹 Pierre Herbulot
🔹 Dr Jimmy Mohamed