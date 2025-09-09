« A quel prix ? » : nouveau numéro du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6 (9 septembre 2025)

Par /

« A quel prix ? » du 9 septembre 2025 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet présente un nouveau numéro inédit du magazine « A quel prix ? ».


A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+

"A quel prix ?" : nouveau numéro du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6 (9 septembre 2025)
© Thomas PADILLA/ AGENCE 1827/ M6


« A quel prix ? » du 9 septembre 2025 : présentation

Pour ce deuxième numéro, Julien Courbet et son équipe d’experts s’attaquent à un thème qui touche tout le monde : les petits prix. Peuvent-ils vraiment rivaliser avec les produits plus coûteux ? Sont-ils synonymes de vraies économies ? Et surtout, peut-on leur faire confiance les yeux fermés ?

Dans cette édition spéciale, objets et services du quotidien seront passés au peigne fin, toujours dans une ambiance conviviale et au service du pouvoir d’achat des Français. Au programme : reportages inédits, conseils pratiques pour mieux consommer et analyses en plateau, le tout dans la bonne humeur.


L’équipe d’experts

🔹 Olivier Dauvers
🔹 Sandra Viricel
🔹 Martial You
🔹 Romain Lanéry
🔹 Élodie Gossuin
🔹 Pierre Herbulot
🔹 Dr Jimmy Mohamed

