Un Si Grand Soleil spoilers : une incroyable réconciliation, Elise et Léo face à la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 26 septembre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatiennt d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que c’est une incroyable réconciliation qui vous attend : celle d’Elisabeth et Catherine ! Après que la vérité ait enfin éclaté et que Catherine ait ouvert les yeux sur Pascal, qui l’a manipulée, Elisabeth va faire un pas vers sa meilleure ennemie. Elle va même aller jusqu’à l’inviter à dîner !

Pendant ce temps là, Elise découvre la liaison d’Elodie et Pauline. Elodie va devoir faire un choix entre les deux femmes qu’elle aime… Et c’est ensuite Léo qui va découvrir la liaison de Pauline.



De son côté, Pablo est accusé à tort et il pense que c’est l’un de ses professeurs qui veut le piéger…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 1754) : Tandis qu’Elisabeth fait un pas en direction de Catherine, Alain doute des intentions de cette dernière. Quant à Elise, elle découvre que l’histoire entre Pauline et Elodie est plus sérieuse qu’elle ne le pensait.

Mardi 23 septembre 2025 (épisodes 1755) : Léo demande de l’aide à Boris pour tirer son exploitation d’affaire. De son côté, Charlotte décide de prendre ses distances avec Achille.

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 1756) : Pablo se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Quant à Elodie, elle fait son choix entre Elise et Pauline.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 1757) : Alors que Pablo soupçonne son professeur de chercher à le piéger, la ferme continue de lutter pour faire face à la sécheresse.

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 1758) : Catherine vient dîner chez Elisabeth : vont-elles finir par enterrer la hache de guerre ? De son côté, Léo découvre le secret de Pauline.

