Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine en prison, Elisabeth espionnée (épisode du 8 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1744 du 8 septembre 2025 – Catherine va être mise en examen et incarcérée dans quelques jours dans votre quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». La mère de Laurine et Boris est accusée d’avoir commandité la tentative de meurtre sur Elisabeth.


Capture FTV


Et même si Catherine jure qu’elle est innocente, tout l’accuse. Après les sms, la police découvre qu’elle a ouvert un compte en Suisse, qui a servi à faire le fameux virement dont parlent les messages ! Yann confronte Catherine, qui assure qu’elle n’a pas de compte en Suisse. Elle semble avoir été piégée, elle reste convaincue que c’est un coup d’Elisabeth.

De son côté, Claudine passe à l’action. Elle veut prouver l’innocence de sa cliente et comme toujours, elle est prête à tout. Elle fait ainsi appel à l’ancien procureur Bernier… Et alors qu’Elisabeth et Alain sortent le champagne et se réjouissent de l’incarcération de Catherine, une caméra les filme à leur insu ! Bernier les observe !

