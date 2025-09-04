La Carte aux trésors : Stéphane Bern va remplacer Cyril Féraud



Publicité





France Télévisions a officialisé un changement majeur à la tête du jeu d’orientation estival « La Carte aux Trésors » : après huit ans de fidélité, Cyril Féraud passera le relais à Stéphane Bern, à compter de 2026. L’information, révélée par Ouest-France, a été confirmée par France Télévisions.











Publicité





Un choix « logique » pour le service public

Cyril Féraud, très présent sur les antennes de France Télévisions — avec notamment « Tout le monde veut prendre sa place », « 100 % logique », « Duels en famille » ou encore « The Floor » — a expliqué que la charge de « La Carte aux Trésors » était incompatible avec sa vie familiale. L’émission exige en effet de nombreux déplacements et nombreuses semaines loin de son fils. Il a donc décidé de « lever le pied ».

Selon Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements à France Télévisions, « Stéphane Bern est la figure du patrimoine, le fin connaisseur des territoires. On a beaucoup échangé avec lui, il adore cette émission et en avait très envie ».

L’émission s’adapte à son nouveau présentateur

Trois épisodes déjà en préparation seront tournés à l’automne pour une diffusion en 2026, et le format sera adapté au style de Stéphane Bern. Le recours à l’hélicoptère, jugé écologiquement sensible, pourrait être réduit, afin de valoriser autrement les paysages et le patrimoine régional.



Publicité





Stéphane Bern, animateur emblématique de « Secrets d’histoire », « Le Village préféré des Français » et « Mission Patrimoine », s’est dit heureux de ce nouveau défi : « Je vais essayer d’apporter ma touche personnelle : toujours plus de patrimoine, et de contact avec les Français ».

Cyril Féraud, de son côté, a adressé un message chaleureux à son successeur sur X (anciennement Twitter) : « Tout le bonheur pour toi mon cher Stéphane dans cette merveilleuse aventure. Longue vie à ‘La Carte aux trésors’ ! ».

Cyril Féraud prendra les rênes de Fort Boyard en 2026

Cyril Féraud met un point final à son engagement sur « La Carte aux Trésors » pour se consacrer à un autre projet emblématique : l’animation de Fort Boyard à partir de 2026, en remplacement d’Olivier Minne, parti sur M6 en cette rentrée.