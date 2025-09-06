NRJ Music Tour : Pierre Garnier annule sa venue à Haguenau ce soir



Mauvaise nouvelle pour les fans de Pierre Garnier. Le grand gagnant de la Star Academy 2023 ne pourra pas assurer sa participation au NRJ Music Tour prévu ce samedi soir à Haguenau.











L’artiste, souffrant, a dû renoncer à monter sur scène. Déjà vendredi matin, il avait annulé sa présence dans la matinale de Manu sur NRJ, signe que son état de santé ne lui permet pas de retrouver le rythme.

C’est un coup dur pour les nombreux spectateurs qui attendaient avec impatience de voir le chanteur interpréter ses titres en live.

Le reste de la programmation du NRJ Music Tour est maintenu et devrait ravir le public alsacien : Kendji Girac, Keblack, Lenie, Jeck & Carla, Marguerite, Leman, Alien, ou encore Celestal.



