« Une étrangère sous mon toit » : votre téléfilm inédit ce 10 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une étrangère sous mon toit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 10 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Une étrangère sous mon toit ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Une étrangère sous mon toit » : l’histoire, le casting

Il y a une dizaine d’années, la petite Emily a été enlevée. Depuis, sa mère Kate et sa sœur Lily vivent seules dans leur maison. Un jour, un appel de la police annonce qu’Emily a échappé à son ravisseur. La jeune fille, désormais adolescente, est sur le point de retrouver sa famille. Mais à mesure que les retrouvailles approchent, Lily commence à douter : et si cette Emily n’était pas vraiment sa sœur disparue ? Kate, elle, soutient la jeune fille, déterminée à convaincre Lily qu’Emily est bien revenue. Pourtant, derrière cette apparente happy end, un secret bien plus sombre demeure…



Avec : Rylee Reagan (Lily Tanner), Isabella Carlsen (Emily Tanner), Chelsea Gilson (Kate Tanner), Jon Eric Hoffman (Matt Tanner)

Et à 16h, « Une intruse dans ma famille » (rediffusion)

À peine les funérailles de sa mère terminées, Sophie voit surgir un soir sa tante Jordyn, disparue depuis vingt ans, qui revient à l’improviste. David, son père, est rapidement séduit par cette présence inattendue, tandis que Sophie, elle, reste sur ses gardes…

Avec : Ashlynn Yennie (Jordyn), Chris McKenna (David), Paige Searcy (Sophie), Lofton Shaw (Noah)