US Open : suivre la finale Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis US Open finale – Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Eurosport ! Après la victoire d’Aryna Sabalenka hier chez les dames, place à la finale messieurs de l’US Open 2025 ce dimanche soir. L’italien Jannik Sinner est opposé à l’espagnol Carlos Alcaraz.





Un match à suivre ce soir, à partir de 20h heure française, en exclusivité sur Eurosport.







Ce soir à New York, l’US Open offre une finale de rêve entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, respectivement n°1 et n°2 mondiaux. Rivaux depuis plusieurs années, ils s’affrontent pour la 15ᵉ fois, avec un léger avantage à l’Espagnol (9-5). Tenant du titre, Sinner peut marquer l’histoire en conservant son trophée, tandis qu’Alcaraz, impérial et invaincu en sets depuis le début du tournoi, vise un 6ème titre en Grand Chelmem.

Au-delà du prestige, le vainqueur repartira avec le trophée mais aussi la place de n°1 mondial.



US Open finale Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 20h.

Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Sinner / Alcaraz, finale messieurs du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre ce soir sur Eurosport.