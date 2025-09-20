

20h30 le dimanche du 7 septembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 7 septembre 2025 : les invités

👉 Dominique de Villepin : dans un climat politique sous tension, l’ancien Premier ministre (2005-2007) dévoile ses nouvelles ambitions, à moins de deux ans de l’élection présidentielle.

👉 La série de la rentrée : Laura Smet incarne avec intensité l’héroïne de Surface, l’adaptation du roman d’Olivier Norek réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun pour France 2. Aux côtés de Laurent Delahousse, elle revient sur les coulisses de ce tournage événement.



👉 Le tube de l’été : la chanteuse franco-brésilienne Luiza, 30 ans, a cosigné avec le groupe de reggae Bleu Soleil le hit Soleil bleu, certifié single de platine. Invitée de 20h30 le dimanche, elle interprète ce titre festif aux accents électro-pop, écrit en quelques heures… dans le RER ! Elle se produira à Paris, à La Maroquinerie, le 27 janvier 2026.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV