« Vidal » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (3 septembre 2025)



Publicité





« Vidal » au programme TV du mercredi 3 septembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Vidal » avec David Kammenos, Stéphane Blancafort, ou encore Nama Keita.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





Vidal, présentation

Médecin expert auprès des tribunaux, le Dr Victor Vidal a quitté les hôpitaux de la Côte d’Azur pour installer son cabinet… au fond de son jardin niçois. Brillant, fantasque et passionné par les énigmes médicales, il est devenu l’ultime recours de patients que plus personne n’arrive à soigner.

Alors qu’il se penche sur deux cas épineux – une mère d’accueil dont les mystérieux symptômes mettent en péril son agrément, et une ancienne Miss accablée par une pilosité soudaine qu’elle impute à son médecin – sa vie privée s’effondre : son épouse prononce un verdict sans appel sur leur couple, rongé par l’usure.



Publicité





Tiraillé entre le vertige de ses enquêtes et l’urgence de sauver sa famille, Vidal perd pied. L’arrivée inattendue d’Haïssa, jeune femme en réinsertion contrainte d’accepter un poste d’assistante, bouleverse alors son quotidien. Entre complicité improbable et confrontations, leur duo met en lumière autant la force que les failles du médecin.

Et si, au fond, la plus insaisissable de ses énigmes n’était autre que… Victor Vidal lui-même ?

Le casting

Avec David Kammenos (Dr Vidal), Nama Keita (Haïssa Diallo), Anne Suarez (Sophie Vidal), Cécile Rebboah (Ludivine Lepage), Stéphane Blancafort (Mathieu Lepage), Leeloo Eyme (Kelly Meunier), Vanessa Valence (Valérie Meunier), Margot Heckmann (Rose Vidal), Marie-Christine Adam (la juge), Côme Levin (Maître Stains)