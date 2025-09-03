Audiences 2 septembre 2025 : « La stagiaire » leader, « Les Traîtres » démarrent bien



Audiences 2 septembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 3,86 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.





C’est loin devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T », qui a été suivi par 2,19 millions de téléspectateurs pour 12,1% de pda.







Audiences 2 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la saison 5 des « Traîtres », qui a captivé 1,59 millions de téléspectateurs pour 8,9% de pda.

France 2 est juste derrière avec le numéro inédit de « Laissez-vous guider », qui a attiré 1,57 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie