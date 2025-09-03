Audiences 2 septembre 2025 : « La stagiaire » leader, « Les Traîtres » démarrent bien

Par /

Publicité

Audiences 2 septembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 3,86 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.


C’est loin devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T », qui a été suivi par 2,19 millions de téléspectateurs pour 12,1% de pda.

Audiences 2 septembre 2025 : « La stagiaire » leader, « Les Traîtres » démarrent bien
© François LEFEBVRE – France Télévisions


Publicité

Audiences 2 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la saison 5 des « Traîtres », qui a captivé 1,59 millions de téléspectateurs pour 8,9% de pda.

France 2 est juste derrière avec le numéro inédit de « Laissez-vous guider », qui a attiré 1,57 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Tracker du 3 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
« Tracker » du 3 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
« Céline Dion raconte D’eux » : votre documentaire ce soir sur M6 (3 septembre)
« Céline Dion raconte D’eux » : votre documentaire ce soir sur M6 (3 septembre)
Secrets d’histoire du 3 septembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3
Secrets d'histoire du 3 septembre : sommaire de l'inédit ce soir sur France 3
Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 2 septembre)
Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 2 septembre)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut