Tracker du 3 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 3 septembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 3 septembre 2025, vos épisodes

Épisode 3 « Où est Mia Stine ? » : Colter, détective privé chevronné, est approché par une jeune femme en détresse, déterminée à retrouver sa sœur disparue, une nomade insaisissable dont on a perdu la trace dans une petite ville dominée par une puissante famille aux secrets soigneusement enfouis. Malgré l’hostilité palpable de certains habitants, Colter se lance dans une enquête semée d’embûches. Très vite, il découvre que la disparue avait mis au jour une vérité compromettante, capable d’ébranler l’équilibre fragile de la communauté. Plus il s’enfonce dans les zones d’ombre de cette affaire, plus il comprend que certains habitants sont prêts à tout pour étouffer la vérité. Chaque indice le rapproche d’une révélation explosive, mais l’expose aussi à des périls insoupçonnés. Entre loyautés brisées, trahisons et fantômes d’un passé qu’il préférerait laisser derrière lui, Colter devra avancer sur un fil ténu où chaque pas pourrait être le dernier.

Épisode 4 « La disparition de Noah Jefferson » : Reenie, une proche de Colter, sollicite son aide pour une affaire délicate : retrouver Erika, une amie dont le fils adolescent a mystérieusement disparu de son prestigieux internat. Habitué aux situations épineuses, Colter se rend sur place et interroge le directeur ainsi que le chef de la sécurité. On lui laisse entendre que le jeune homme aurait replongé dans la drogue, mais cette version lui paraît trop évidente pour être crédible. En creusant davantage, il entrevoit la possibilité d’une disparition orchestrée avec la complicité d’autres élèves. Peu à peu, son enquête le plonge au cœur d’un univers fermé, où les alliances fragiles et les trahisons sournoises dissimulent des secrets capables de bouleverser la vie de chacun.



Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)