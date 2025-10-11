100% logique du 11 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



Publicité





100% logique du 11 octobre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





100% logique du 11 octobre, présentation du jeu

Peu importe l’âge, le niveau d’études ou les connaissances : tout le monde peut participer ! Un enfant de 8 ans a autant de chances de l’emporter qu’un adulte de 80 ans, car pour chaque question, la réponse se cache « sous vos yeux »… encore faut-il savoir la repérer !

100 candidats s’affrontent pour tenter d’aller le plus loin possible dans le jeu et remporter la cagnotte, qui peut atteindre jusqu’à 100 000 €.

Ils devront répondre à une série de questions, de la plus simple — celle à laquelle 95 % des Français trouvent la réponse — à la plus redoutable, à laquelle seuls 1 % de la population parviennent à répondre.



Publicité





Au lancement de l’émission, chaque participant reçoit 1 000 €. Mais attention : une erreur, et c’est l’élimination ! Leur mise vient alors gonfler la cagnotte commune.

Le dernier (ou les derniers) en compétition pourra tenter de répondre à l’ultime question, celle du fameux 1 %, et peut-être décrocher la somme maximale de 100 000 €.

Qui saura éviter tous les pièges et triompher de la question finale ? Ce grand quiz promet de mettre à l’épreuve la logique, le bon sens et la perspicacité de toute la famille !

100% logique du 11 octobre, les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, trois personnalités inédites relèveront le défi de la logique aux côtés de nos 100 candidats : Natasha St Pier, Fabienne Carat et Laurent Luyat.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV