« Meurtres à Mont-de-Marsan » : votre téléfilm inédit ce 11 octobre sur France 3 (histoire, interprètes)



Publicité





« Meurtres à Mont-de-Marsan » au programme TV du samedi 11 octobre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Mont-de-Marsan », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Cécile Rebboah et Isabelle Gélinas.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Mont-de-Marsan » : l’histoire

Soline Plassin, commandante de gendarmerie et Montoise de naissance, mène une vie bien remplie entre son métier, son fils parti étudier à Paris et sa mère veuve dont elle prend soin. Accompagnée de son nouvel adjoint, Adam Tudoret, elle est appelée sur une scène de crime des plus troublantes : le corps d’un homme d’une soixantaine d’années a été retrouvé immergé dans une source dite miraculeuse — l’une des nombreuses que compte le département des Landes. La mise en scène, à la fois ésotérique et déroutante, intrigue d’autant plus que la victime, un maraîcher sans histoire, ne semblait avoir aucun ennemi.

Alors que Soline et Adam fouillent l’exploitation agricole du défunt, ils tombent nez à nez avec un intrus. Leur surprise est totale lorsqu’ils découvrent qu’il s’agit… d’Aurore Plassin, la sœur aînée de Soline, tout juste libérée de prison !



Publicité





Casting : interprètes et personnages

Avec Cécile Rebboah (Soline Plassin), Isabelle Gélinas (Aurore Plassin), Etienne Diallo (Adam Tudoret), Arièle Semenoff (Marie Claire Plassin), Albert Goldberg (Laurent), Luigi Kröner (Zach), Julie Hercberg (Médecin légiste), Olivia Lancelot (Florence Laborde), Jonas Bachan (Arthur Laborde), Loïc Rojouan (Philippe Brethes)

VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir