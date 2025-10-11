Les Traîtres du 11 octobre : la finale ce soir sur M6 (saison 5)



Les Traîtres du 11 octobre 2025, la finale ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 diffuse la finale de la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Sylvie Tellier, Marcus et Raymond Domenech la semaine dernière, ils ne sont plus que 5 joueurs en compétition pour cette dernière ligne droite.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traîtres du 11 octobre 2025 : la finale ce soir

La semaine dernière en demi-finale, les Traîtres ont banni Sylvie Tellier et Raymond Domenech tandis que Marcus a été sorti en table ronde. Pour cette finale, il reste 2 Traîtres : Anne-Elisabeth Blateau et Danielle. Elles sont opposées à 3 Loyaux : Marlène Schiappa, Théo Fernandez, et Christine Bravo.

Tous les coups sont permis pour espérer décrocher la victoire. Loyaux ou Traîtres : qui l’emportera ? Réponse ce soir dès 21h10 sur M6 !



