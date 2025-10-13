13h15 le dimanche du 19 octobre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 19 octobre 2025 : le sommaire aujourd'hui





« 13h15 le dimanche » du 19 octobre 2025 : La bombe, une histoire française

Le survol d’avions de chasse russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre dernier, la guerre en Ukraine, les tensions persistantes entre l’Inde et le Pakistan ou encore l’instabilité au Proche-Orient : chaque semaine ou presque, un nouvel incident ravive le spectre d’une escalade nucléaire.

Pourtant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire a joué son rôle dans l’ombre. Ce principe, qui a permis de résoudre plusieurs crises majeures et sans doute d’éviter un troisième conflit mondial, repose sur un fragile équilibre : celui de la peur pour préserver la paix — une véritable partie de poker diplomatique.



La France compte parmi les cinq puissances officiellement dotées de l’arme nucléaire, et elle est la seule au sein de l’Union européenne.

Du général de Gaulle, père fondateur de la dissuasion française, à Emmanuel Macron, comment les présidents de la Ve République ont-ils exercé cette responsabilité suprême — celle de détenir la bombe ? Le fameux « bouton rouge » existe-t-il vraiment ? Et que renferme la mystérieuse mallette nucléaire ?

Les architectes de la dissuasion ont tout prévu pour faire face à une crise majeure. À son tour, 13h15 le dimanche s’essaie à un exercice grandeur nature.