Star Academy du 19 octobre 2025 : le programme de la première journée au château

Star Academy du 19 octobre 2025, programme – Quel programme ce dimanche pour la toute première journée des élèves à la Star Academy 2025 ? Alors qu’ils sont arrivés au château de Dammarie-les-Lys cette nuit après le prime de lancement, les 17 nouveaux académiciens prennent leurs marques.


Et la production leur a réservé un dimanche déjà bien chargé !

Aujourd’hui, la photo de classe attend les élèves ! Un photographe va venir faire la traditionnelle photo de la promo devant le château.

Ensuite, Marlène Schaff, la prof d’expression scénique, viendra pour le traditionnel débrief du prime. Le tout premier de la saison !


Michaël Goldman, le directeur, doit venir au château en fin d’après-midi pour annoncer le programme des premières évaluations qui se dérouleront dès lundi et mardi. Les élèves seront divisés en deux groupes.

Et c’est aussi ce dimanche que les élèves vont déjà enregistrer l’hymne de la saison. Il s’agit du titre « Voulez-vous » d’ABBA avec des paroles en français.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

