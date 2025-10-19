Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)



Le mystère touche à sa fin dans le jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ! Alors qu’il ne reste plus que quelques cases à découvrir sur la fameuse étoile mystérieuse, on peut déjà vous confirmer que c’est bien Aya Nakamura qui se cache derrière et dont le visage devrait apparaitre lundi midi.











Les indices qui mènent à ya Nakamura

Comme toujours, on a analysé pour vous les indices présents sur l’étoile mystérieuse et on vous donne tous les liens avec Aya Nakamura.

📔 Le carnet : il fait référence à « Journal intime », le tout premier album d’Aya Nakamura, sorti en 2017.

💎 La place Vendôme et 📏 le mètre : la star est régulièrement invitée aux défilés de mode et collabore avec de grandes maisons de couture, un clin d’œil à son influence dans l’univers fashion.

🥁 Le tambour : il rappelle sa participation remarquée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle était accompagnée de la Garde Républicaine.

🌹 La rose : symbole de beauté et d’élégance, elle évoque son rôle d’égérie de Lancôme, notamment lors d’une campagne tournée au Domaine de la Rose à Grasse.

🎭 Le masque africain : il renvoie à ses origines maliennes, qu’elle revendique fièrement dans ses chansons et ses interviews.

👉 La révélation officielle est attendue lundi midi sur TF1 mais d’ici là, rendez-vous ce midi sur TF1 pour voir si Cyprien garde sa place de Maître de Midi.



