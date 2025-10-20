

20h30 le samedi du 11 octobre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 11 octobre 2025 : A nos failles

L’artiste Zaho de Sagazan en a fait son cri du cœur : notre sensibilité et notre vulnérabilité peuvent être de véritables forces.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, « 20h30 le samedi » s’intéresse à nos fragilités, grandes ou petites… Si les langues se délient et que les tabous reculent, il reste encore du chemin à parcourir pour faire évoluer le regard de la société.



Une véritable ode à nos failles, illustrée à travers les parcours de Barbara, Zaho de Sagazan et du champion de natation Camille Lacourt.

