N’oubliez pas les paroles du 11 octobre : qui a remporté le tour préliminaire des masters ?



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 11 octobre 2025, Ariane remporte le tour préliminaire des masters – Ce samedi soir, le tour préliminaire des Masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles » s’est achevé sur France 2, et c’est Ariane qui s’est imposée au terme d’une finale face à Catherine.











Publicité





Les deux maestros se sont affrontées lors d’un match aller et d’un match retour, offrant au public un spectacle musical de haut vol. À l’issue de ces deux manches, c’est Ariane qui a pris l’avantage, validant ainsi sa qualification pour les masters qui débuteront lundi.

En prime, la maestro a déjà un total impressionnant de 62 000 euros de gains remportés durant ce tour préliminaire.

Dès lundi soir, Ariane retrouvera le plateau de “N’oubliez pas les paroles” pour le coup d’envoi des Masters 2025, où elle affrontera Manon dans un nouveau duel qui s’annonce palpitant.



Publicité





Sous la houlette de Nagui, les Masters continuent de réunir les plus grands maestros du jeu musical de France 2 pour des affrontements toujours plus intenses et pleins de bonne humeur.

N’oubliez pas les paroles du 11 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.