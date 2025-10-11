N’oubliez pas les paroles du 11 octobre : qui a remporté le tour préliminaire des masters ?

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 11 octobre 2025, Ariane remporte le tour préliminaire des masters – Ce samedi soir, le tour préliminaire des Masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles » s’est achevé sur France 2, et c’est Ariane qui s’est imposée au terme d’une finale face à Catherine.


N'oubliez pas les paroles du 11 octobre : qui a remporté le tour préliminaire des masters ?
Capture FTV


Publicité

Les deux maestros se sont affrontées lors d’un match aller et d’un match retour, offrant au public un spectacle musical de haut vol. À l’issue de ces deux manches, c’est Ariane qui a pris l’avantage, validant ainsi sa qualification pour les masters qui débuteront lundi.

En prime, la maestro a déjà un total impressionnant de 62 000 euros de gains remportés durant ce tour préliminaire.

Dès lundi soir, Ariane retrouvera le plateau de “N’oubliez pas les paroles” pour le coup d’envoi des Masters 2025, où elle affrontera Manon dans un nouveau duel qui s’annonce palpitant.


Publicité

Sous la houlette de Nagui, les Masters continuent de réunir les plus grands maestros du jeu musical de France 2 pour des affrontements toujours plus intenses et pleins de bonne humeur.

N’oubliez pas les paroles du 11 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
20h30 le samedi du 11 octobre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
20h30 le samedi du 11 octobre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse
Quelle époque du 11 octobre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 11 octobre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Les 12 coups de midi du 11 octobre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 11 octobre : Cyprien fait fort, pourquoi une rose sur l'étoile mystérieuse ?
Tout le monde veut prendre sa place : jusqu’où ira Vincent ? (11 octobre)
Tout le monde veut prendre sa place : jusqu'où ira Vincent ? (11 octobre)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut