Mask Singer : quelle star est sous le masque de la Taupe ? Tous les indices et prono

Mask Singer saison 8 tous les indices sur la Taupe – C’est déjà les quarts de finale de la saison 8 de « Mask Singer » qui vous attendent ce samedi soir sur TF1. Vous vous demandez qui se cache sous le masque de la Taupe ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : qui est derrière le masque de la Taupe ?

Sous son costume spectaculaire, la Taupe cultive le mystère et sème le doute à chaque apparition. En avance sur son temps, elle navigue avec aisance entre plusieurs mondes : théâtre, télévision, musique ou encore médias… un véritable caméléon artistique, capable de tout incarner !

Déjà récompensée à de nombreuses reprises, la Taupe n’en est pas à ses premiers succès. Parmi les indices disséminés dans l’enquête, on aperçoit des allusions à Alizée, une horloge ou encore le chiffre 25… autant de signes qui pointent vers une personnalité habituée à vivre sous les projecteurs.



Éprise de glamour et de paillettes, la Taupe a toujours su capter la lumière. Du mannequinat à la danse, son charisme l’a conduite jusqu’aux plateaux de cinéma, où elle a même foulé le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés de Teri Hatcher.

Alors, qui se cache derrière ce costume ? Chez Stars-Actu, nos soupçons se portent sur Priscilla Betti, l’ancienne enfant star devenue chanteuse, danseuse et comédienne confirmée, qui correspond parfaitement aux indices révélés au fil de l’émission. Elle est de la même génération qu’Alizée, elle a participé à « Danse avec les Stars », elle a une carrière de chanteuse mais a aussi été actrice.

Récapitulatif des indices :

– elle est toujours en avance

– elle ne sait pas quoi choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique

– elle détient un record, des coupes

– Alizée

– une horloge

– 25

– habituée au strass et aux paillettes, la Taupe a l’habitude d’attirer tous les regards sur elle, surtout ceux des objectifs

– Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert la porte du 7e art, et pas la petite

– on l’a déjà vue sur le tapis rouge de Cannes avec Teri Hatcher

– de grandes oreilles de Mickey

– elle est là depuis plus de 20 ans

– des heures de vidéos

– elle adore danser depuis toujours

– elle a pris des cours

– tournées

– elle est montée sur scène pour la bonne cause

– elle adore la mode

– Chris Marques

Propositions des enquêteurs : Amel Chahbi, Abi, Doria Tillier, Alison Wheeler, Christelle Cholet

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Taupe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce samedi 11 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.