20h30 le samedi du 18 octobre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 18 octobre 2025 : Lorie, le phœnix

Il y a presque un an, lorsque Lorie a dévoilé une tournée prévue à partir d’octobre 2025, les 35 000 billets se sont arrachés en à peine dix minutes ! Un véritable regain d’intérêt pour la chanteuse, porté par la vague de nostalgie des années 1990 et 2000.

À la fin des années 1990, alors que Britney Spears conquiert les États-Unis et l’Europe, séduisant les ados tout en rassurant leurs parents, les producteurs français cherchent leur équivalent hexagonal. C’est ainsi que Lorie s’impose comme la « Britney à la française », incarnant cette image de « meilleure amie » lumineuse et accessible.



S’ensuivent dix années de succès fulgurants, de tournées spectaculaires et de tubes emblématiques. Puis les modes évoluent… Mais Lorie, fidèle à elle-même, a su se réinventer et traverser le temps avec élégance.

