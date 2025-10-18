Demain Nous Appartient spoilers : disparition, agression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 octobre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le boot-camp. Les lycéens sont partis pour un séjour en pleine nature avec Mélody, Fred et Samuel. Mais les choses vont rapidement mal tourner ! A cause de Marceau, Bastien arrive sans son sac… Et rapidement, leur rivalité va prendre le dessus pendant les épreuves. A tel point qu’ils vont en venir aux mains ! Et en fin de semaine, la disparition d’une adolescente va inquiéter tout le monde.

Pendant ce temps là, William profite de ses congés mais il est incapable de s’arrêter. Alex prévoit d’acheter un appartement pour Judith tandis que Bruno a un coup de foudre. Et Noor s’inquiète pour Océane…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 (épisode 2056) : Au boot camp, la compétition est lancée entre les élèves. William passe pour un dragueur un peu trop lourd. Le cadeau d’Erica à Sara et Roxane ne fait pas l’unanimité.

Mardi 21 octobre 2025 (épisodes 2057) : Une bagarre éclate entre Bastien et Marceau. Alex a un nouveau projet pour Judith. Bien qu’il soit en congé, William enfile à nouveau la blouse.

Mercredi 22 octobre 2025 (épisode 2058) : Samuel prend son rôle d’encadrant très à cœur. Martin appréhende la surprise de ses collègues. Bruno a un nouveau crush.

Jeudi 23 octobre 2025 (épisode 2059) : Au boot camp, Marceau marque des points auprès de Violette. Martin se fait agresser par une personne qu’il connaît bien. Noor se débarrasse d’un cadeau encombrant.

Vendredi 24 octobre 2025 (épisode 2060) : Une adolescente disparaît du boot camp. Noor s’inquiète pour Océane, sa patiente protégée. Bruno tente le tout pour le tout.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 20 au 24 octobre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…