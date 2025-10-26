

Publicité





66 minutes du 26 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 26 octobre 2025, sommaire

🔵 L’œuf à la cote !

Symbole de simplicité, l’œuf s’impose aujourd’hui comme un mets prisé. En Bourgogne, des collectionneurs fortunés parcourent l’Europe pour savourer les œufs en meurette d’une cheffe locale. À la carte des bistrots, l’œuf mayo s’affiche à moins de 2 euros — et connaît un véritable succès ! Sur les marchés, les œufs fermiers disparaissent des étals en quelques heures. Économique et riche en protéines, il remplace de plus en plus souvent la viande dans les foyers. Même les grands chefs s’en emparent : dans le Sud, Gilles Goujon, triple étoilé, en a fait un plat d’exception, truffé et jalousement gardé secret. Aliment du quotidien ou joyau gastronomique, l’œuf n’a décidément pas fini de nous surprendre. Un reportage aussi savoureux qu’inattendu.

🔵 Batteries : des bombes dans nos poches ?

Alerte à bord d’un vol intérieur en Chine : une batterie au lithium s’enflamme en plein ciel, déclenchant un début d’incendie dans la cabine. Un incident impressionnant, mais loin d’être isolé. En dix ans, les feux causés par ces batteries ont augmenté de 150 %. Smartphones, trottinettes, balances connectées, cigarettes électroniques… elles sont partout dans notre quotidien. Indispensables, mais parfois capricieuses, ces batteries peuvent se transformer en véritables bombes. Surchauffe, chute, chargeur défectueux : il suffit de peu pour provoquer un incendie. Comment repérer une batterie dangereuse ? Et surtout, comment prévenir le drame ?



Publicité





🔵 Psychose au village : qui a tué la pharmacienne ?

À Connaud, paisible bourg du Gard, la peur s’est installée. Depuis le meurtre brutal d’Estelle Méjean, pharmacienne et mère de quatre enfants, les habitants vivent dans la terreur. Aucun suspect, aucun mobile, aucune piste. Un mois après le drame, l’enquête stagne. Était-elle la cible d’un rôdeur ? D’un client en manque ? Ou bien le meurtrier rôde-t-il toujours dans le village ? Les joggeuses n’osent plus sortir seules, les volets restent clos, et chacun observe son voisin avec méfiance. Dans cette communauté autrefois soudée, la suspicion s’installe et la vérité paraît plus insaisissable que jamais.

🔵 Bernard Loiseau : sa fille fait vivre la légende

À Saulieu, en Côte-d’Or, dans la maison emblématique de Bernard Loiseau, passé et futur se côtoient autour d’une même passion. Vingt-deux ans après la disparition du chef, sa fille Bérangère perpétue la légende avec une ambition claire : retrouver la troisième étoile. Aux fourneaux, le chef Louis-Philippe Vigilant et son épouse Lucile réinventent les plats iconiques du maître, du caviar d’aubergine à la fameuse tarte fine aux pommes, disparue des menus depuis quinze ans. Une renaissance pleine d’émotion, saluée par ceux qui ont connu l’époque Loiseau — dont Guy Savoy, ami fidèle, venu constater ce retour aux sources. Chez Loiseau, la cuisine n’a jamais cessé d’avoir une âme. Et aujourd’hui, elle vibre plus fort que jamais.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Mondial du pain : enfin la coupe à la maison ?

Et si le pays de la baguette reprenait enfin son trône ? À Nantes, en Loire-Atlantique, dix-neuf équipes venues des quatre coins du monde s’affrontent lors du Mondial du Pain. Depuis une décennie, les nations asiatiques règnent en maîtres : Chine, Taïwan, Japon… elles enchaînent les victoires, reléguant la France au second plan sur son propre terrain. En 2023, les tricolores décrochaient la deuxième place. Cette année, Aurélien, Louis et leur coach Thomas comptent bien prendre leur revanche. Entre la précision millimétrée des équipes asiatiques et la créativité artisanale à la française, deux visions du pain s’opposent. Dans les coulisses, la tension monte : fours capricieux, moules qui fondent, pièces qui s’effondrent… chaque minute compte. Tandis que les familles retiennent leur souffle dans les gradins, le jury international évalue, compare et délibère. Qui décrochera le titre de meilleur boulanger du monde ? Un affrontement brûlant où le pain devient à la fois chef-d’œuvre et symbole national.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.