Un dimanche à la campagne du 26 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Un dimanche à la campagne du 26 octobre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 26 octobre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine, Frédéric Lopez accueille trois invités dont l’énergie et l’enthousiasme sont le moteur de leurs parcours singuliers.

Depuis vingt ans, Amel Bent s’impose comme une figure incontournable de la chanson française. Son parcours est celui d’une enfant animée par un rêve discret, en quête d’amour et de repères, devenue aujourd’hui une artiste accomplie.



Reconnu pour son humour irrésistible et ses talents d’imitateur, Florent Peyre a su séduire le public par son énergie communicative. Véritable showman, il mêle stand-up, chant et danse dans un style unique, à la croisée de la comédie et de la performance scénique.

Quant à Kelly Massol, fondatrice d’une marque de cosmétiques révélée dans Qui veut être mon associé ?, elle s’est affirmée comme une entrepreneuse inspirante. Son parcours atypique témoigne d’une volonté farouche de réussir, sans jamais oublier ses origines modestes.

Trois histoires, trois personnalités, pour une parenthèse authentique et émouvante… le temps d’un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 26 octobre 2025