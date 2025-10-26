Star Academy du 26 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 26 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la fin de journée de samedi des académiciens.











Après le prime, les élèves sont dans le bus direction le château de Dammarie-Les-Lys. A l’arrivée, surprise : l’extérieur et l’intérieur du château ont été redécorés pour Halloween !

Les académiciens récupèrent la lettre de Mehdi dans la boite aux lettres. Ema et Théo P. défont ensuite leurs valises, ils sont remotivés à fond.

Tout le monde va se coucher. Place ensuite au début du résumé du Débrief de ce dimanche. Marlène leur rappelle qu’elle ne juge pas leurs personnes mais les prestations.



Pour l’hymne, Marlène annonce qu’ils ne le referont plus jamais comme ça ! Elle n’a pas aimé ce qu’elle a vu. Elle leur donne des conseils pour le prochaine prime et ils prennent des notes. Elle veut qu’ils soient unis.

Place à la battle du top 3. Jeanne avoue qu’elle n’avait pas envie, elle n’était pas prête… Elle finit par craquer, elle pleure. Marlène félicite ensuite Sarah et demande aux autres de l’applaudir puisqu’elle a gagné la battle. Et pour Victor, il avoue s’être trop mis la pression en se comparant à Sarah. Marlène trouve que c’est exactement ce qu’elle a ressenti, il manquait de l’interprétation.

Pour Jeanne et Benjamin Biolay, Marlène lui donne quelques conseils et la félicite d’avoir ouvert le bal des duos avec les artistes.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.