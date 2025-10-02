Audiences 1er octobre 2025 : « Tracker » leader devant la Ligue des Champions



Audiences 1er octobre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 3,33 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est loin devant Canal+ avec le match de Ligue des Champions Barcelone / PSG, qui a réuni 1,88 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.







Audiences 1er octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,57 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du téléfilm « Les Malvenus », qui a réuni 1,50 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.



M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Arnaques », qui a intéressé 1,44 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie