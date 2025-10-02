Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette 4e semaine du concours, Cyril Lignac et Mercotte ont décidé de faire fondre de plaisir les 11 pâtissiers amateurs avec le plus craquant et le plus irrésistible des ingrédients : le chocolat !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre 2025, présentation de l’épisode 4

Épreuve du classique revisité : le mythique coulant au chocolat !

Cyril propose aux candidats de s’attaquer à l’un des desserts les plus emblématiques et gourmands : l’incontournable « coulant au chocolat ». Leur mission : réinventer ce grand classique en réussissant une double prouesse technique — une cuisson impeccable à l’extérieur et un cœur fondant et généreux qui se révèle à la découpe.

Épreuve technique : le Fedora, un bijou chocolaté… et Cyril Lignac aux fourneaux !

Mercotte a choisi dans son célèbre grimoire un chef-d’œuvre de pâtisserie : le somptueux « Fedora ». Ce dessert raffiné allie un biscuit succès moelleux, une mousse légère, un crémeux délicat et une élégante spirale en chocolat plastique. Un véritable travail d’orfèvre ! Pour l’occasion, Cyril Lignac se prêtera lui aussi à l’exercice et sera jugé à l’aveugle, exactement comme les autres candidats. Et si un pâtissier parvient à faire mieux que lui, il se qualifiera directement pour la semaine suivante ! Alors, qui osera rivaliser avec Cyril ?



Épreuve créative : le chocolat, le plus intense des plaisirs coupables !

Dans cette ultime épreuve, Cyril et Mercotte attendent des candidats qu’ils transforment leur plaisir coupable en une création chocolatée d’exception. Chanter sous la douche, passer des heures sur les jeux vidéo, céder au shopping compulsif, écouter des musiques jugées « ringardes » ou même se percer les boutons : tous les secrets sont permis, à condition de les sublimer en gâteau ! Pour les guider, Christelle Brua, première femme élue Meilleure Pâtissière de Restaurant et ancienne cheffe sucrée de l’Élysée, viendra partager son expertise et ses précieux conseils.

Le Meilleur Pâtissier du 2 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !