Audiences talks du 1er octobre 2025 : Quotidien en tête, W9 en baisse sans Cyril Hanouna

Audiences talks du mercredi 1er octobre 2025 – Soirée particulière ce mercredi 1er octobre dans la bataille des talks. Absent, Cyril Hanouna a laissé les commandes de « Tout beau, tout n9uf » à Laurent Fontaine. Une substitution qui s’est ressentie dans les audiences, tandis que Yann Barthès et Anne-Élisabeth Lemoine en ont profité pour conforter leur position.











Sur TMC, Quotidien a dominé la tranche. La première partie, diffusée entre 19h21 et 20h04, a été suivie par 919.000 téléspectateurs (5,9 %). La deuxième, proposée de 20h08 à 20h59, a rassemblé 972.000 fidèles (5 %). Enfin, après 21 heures, le talk de Yann Barthès a enregistré un joli pic avec 1,62 million de téléspectateurs entre 20h59 et 21h13, soit 8,4 % de PDA.

Sur W9, l’absence de Cyril Hanouna a pesé. Animé par Laurent Fontaine, « Tout beau, tout n9uf » a commencé la soirée avec 826.000 curieux entre 19h46 et 20h15 (4,8 %). La deuxième partie a ensuite réuni 980.000 téléspectateurs de 20h18 à 21h01 (5 %). Après 21 heures, le programme a grimpé à 1,33 million de fidèles (6,9 %), un score inférieur aux performances habituelles de l’émission sous la houlette de son animateur titulaire.

France 5 a, de son côté, confirmé son excellente dynamique. « C à vous », diffusé entre 18h57 et 19h50, a séduit 1,13 million de téléspectateurs, soit 8 % de part d’audience. En revanche, C à vous, la suite a été plus en retrait dans sa première partie (707.000 téléspectateurs et 3,7 % de PDA), avant de remonter à 1,08 million de fidèles entre 20h51 et 21h03 (5,6 %).



Source chiffres audiences : Médiamétrie