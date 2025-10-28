Audiences 27 octobre 2025 : le final de « Montmartre » juste devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 27 octobre 2025 – TF1 est encore arrivé en tête des audiences lundi soir avec le final de la série « Montmartre », qui a a captivé 3,53 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21,2% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 10 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,34 millions de téléspectateurs pour 17,7% de pda.







Audiences 27 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Noir comme neige : Hors limites », qui a attiré 2,56 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.

Arte suit avec « Maigret et l’affaire Saint-Fiacre », qui a rassemblé 1,51 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.



Echec pour France 3 avec le film inédit « Les femmes du square », qui n’a réuni que 899.000 téléspectateurs pour 5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie