Ici tout commence du 28 octobre : Carla embrasse Jim ! (résumé + vidéo épisode 1294 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 28 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1294 – Carla n’a toujours pas retrouvé la mémoire et ça créé beaucoup de confusion pour la jeune femme dans votre série « Ici tout commence ». Alors qu’elle rejette toujours Bérénice, ce soir Carla va embrasser Jim !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 28 octobre – résumé de l’épisode 1294

Chez les Leroy, Carla cuisine toujours avec Jim pour tenter de retrouver la mémoire. Rose et Marc les rejoignent. À l’Institut, Bérénice découvre que Jim, Zoé et Coline ont décidé d’intégrer Carla au service du midi sans elle, pour ne pas la brusquer. Même si elle est déçue, Bérénice comprend et remercie ses amis de leur soutien envers Carla.

Pendant le service, Carla hésite à participer, mais finit par accepter sous les encouragements de Jim et Marc. Peu à peu, ses gestes reviennent naturellement, et elle reprend confiance. En fin de service, elle reçoit de chaleureux applaudissements des clients, ce qui la touche profondément. Après coup, elle confie à Jim qu’elle n’a pas retrouvé la mémoire, mais qu’elle comprend enfin pourquoi elle est à l’Institut. Joséphine surprend Carla qui embrasse Jim… Ce dernier la repousse.



Publicité





Pendant ce temps, Malik et Thelma forment un duo pour les présélections, avant que Malik ne décide de travailler avec Loup, impressionné par son talent. Mais Loup réalise vite qu’il est surtout utilisé comme commis et s’en agace. Plus tard, lors d’une soirée jeux chez les Lanneau, son intelligence attire toutes les attentions, ce qui le pousse à rentrer plus tôt, lassé.

De leur côté, Ninon et Milan doivent cuisiner ensemble. Stressée, Ninon suit les règles absurdes de Tom pour ne pas contrarier Milan… Milan finit par comprendre qu’il y a un malentendu et, avec Anaïs, monte une farce en faisant croire à Tom qu’il a tué Ninon. Le canular fonctionne, Tom plonge et ça finit en fou rire ! Plus tard, Ninon confie à Gary sa peur d’être mise à l’écart. Il la rassure en lui promettant d’être toujours son binôme.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la terrible confidence de Carla (vidéo épisode du 30 octobre)

Ici tout commence du 28 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.