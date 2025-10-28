Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 28 octobre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 2 – C’est ce mardi qu’aura lieu la seconde partie des évaluations de la semaine 2 au château de la Star Academy. Rappelons que les 16 élèves encore en course sont toujours répartis en deux groupes et l’ordre a été inversé par rapport à la semaine dernière.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, qui auront lieu la présence de leur marraine Charlotte Cardin, chaque élève va devoir chanter un titre au choix parmi ses préférés :

– Ensemble – Aliocha Schneider

– Prière païenne – Céline Dion

– Sorry Seems To Be The Hardest Word – Elton John

– Ta Reine – Angèle

– Nothing Breaks Like a Heart – Mark Ronson ft. Miley Cyrus

Passeront ce matin : Anouk, Ambre, Baastian, Ema, Jeanne, Léa, Léane, Lenny, et Léo. Une mise en scène a été fortement conseillée par Michaël Goldman.



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne. Et si vous avez manqué la première partie des évaluations hier, notre résumé est ici.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.