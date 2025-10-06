Ici tout commence du 6 octobre : Maya découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1278 en avance)



Ici tout commence du 6 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1278 – Maya va finalement découvrir la vérité sur Gaspard et sa mère ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle va griller Gaspard, confirmant les doutes de Marc Leroy.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 octobre – résumé de l’épisode 1278

À l’Atelier, Éléonore demande à Gaspard de manipuler Maya pour détourner ses soupçons, mais il refuse d’impliquer la jeune femme. Pendant le festival, Marc révèle à Maya qu’Éléonore a menti sur son passé professionnel. Craignant une arnaque, ils décident de vérifier que les dons du festival vont bien à l’ANSA. Marc interroge Éléonore, qui fait semblant d’appeler le président de l’association. En réalité, c’est Gaspard qui imite sa voix grâce à un modificateur.

Éléonore promet ensuite à son fils d’arrêter leurs escroqueries après celle-ci. Gaspard confie à Coline qu’il souffre de mentir à Maya. Rassurée par Marc, Maya pense qu’Éléonore est innocente. Elle avoue enfin ses sentiments à Gaspard et l’embrasse. Mais en renversant son sac, elle découvre son matériel d’arnaque et comprend la vérité.



De retour à la coloc, Anaïs revient de retraite, zen et décidée à rester calme. Enzo parie avec Gaëtan qu’elle ne tiendra pas 2h. Malgré ses provocations, elle garde son sang-froid. De leur côté, Lionel et Fleur organisent le photoshoot des Premières Années. Fleur tente maladroitement de séduire Loup. Amusé, Lionel lui propose de la coacher.

Ici tout commence du 6 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

