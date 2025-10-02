Ici tout commence du 2 octobre : Marc doute, Éléonore a mis en scène son agression ! (résumé + vidéo épisode 1276 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 2 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1276 – Marc découvre qu’Éléonore a menti et commence à douter ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Gaspard est loin de se douter que sa mère a mis en scène son agression…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 2 octobre – résumé de l’épisode 1276

Les Delange font venir Malo chez Angèle par sécurité. Coline est heureuse de le retrouver mais refuse de s’impliquer dans le détournement d’argent organisé par Gaspard et sa mère. À l’Atelier, Malo trouve les desserts d’Alice trop complexes. Celle-ci décide d’ajouter trois créations à textures différentes, ce qui inquiète Marc.

Marc découvre qu’Éléonore a menti sur son expérience passée. Malgré ses doutes, Alice choisit de lui faire confiance. Coline, qui a entendu leur conversation, prévient Gaspard que le chef Leroy pourrait les démasquer… Au même moment, Éléonore se démaquille : son oeil au beurre noir est une mise en scène !



Publicité





Maya, de son côté, aimerait officialiser sa relation avec Gaspard, malgré la présence de Malik. Léonard l’encourage à penser à elle.

Rose informe les parents adoptifs de Carla de sa volonté d’ajouter le nom d’Armand, mais ils refusent. Déçue, elle conseille à sa fille d’attendre. Carla cache sa douleur mais finit par craquer auprès de Bérénice, avouant qu’elle ne se sent à sa place dans aucune famille.

Enfin, le BDE prépare le week-end d’intégration : Fleur et Lionel veulent un gîte et des activités sportives, Tom préfère un camp militaire. Faute de financement de Clotilde, Tom sollicite Jude pour sponsoriser son projet.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Marc démasque Éléonore mais… (vidéo épisode du 6 octobre)

Ici tout commence du 2 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.