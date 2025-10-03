C à vous du 3 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 3 octobre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 « Juré, craché » : Eric Dupond-Moretti se confie sur ses 4 ans au ministère de la Justice dans un livre coécrit avec Marc-Olivier Fogiel (Michel Lafon)

🔵 Procès Jubillar : enregistrement dévoilé, référence à Jonathann Daval, témoignage des proches du couple. On en parle avec Juliette Campion, journaliste police-justice à France Info et Me Philippe Pressecq, avocat de Lolita, cousine de Delphine Jubillar



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food Cookinut

🔵 Dans la suite de C à vous, dès 20H

🎥 Kev Adams, Chantal Ladesou & Brahim Bouhlel, pour le film “Le jour J” en salle le 15 octobre

📺 Mélissa Theuriau, pour le doc “Mères en lutte” diffusé mercredi prochain sur France 2

🎶 Miki, pour son nouvel album “Industry plant”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 3 octobre 2025 à 19h sur France 5.