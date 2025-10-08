C à vous du 8 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 8 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Crise politique : la réforme des retraites revient au cœur des débats. On en parle avec Nicolas Beytout, directeur du journal “L’Opinion” et Olivier Pérou, journaliste politique au journal “Le Monde”

🔵 Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025 pour son livre “La force du destin”chez Gallimard



🔵 Dans la suite de C à vous :

🔴 Retour sur la prise de parole de Sébastien Lecornu avec Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune du dimanche

📚 Arthur Dénouveaux, pour le livre “Vivre après le Bataclan” aux éditions du Cerf

🎤 Mireille Mathieu, pour son album best of “Mon credo”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 8 octobre 2025 à 19h sur France 5.