C à vous du 8 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 8 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


🔵 Crise politique : la réforme des retraites revient au cœur des débats. On en parle avec Nicolas Beytout, directeur du journal “L’Opinion” et Olivier Pérou, journaliste politique au journal “Le Monde”

🔵 Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025 pour son livre “La force du destin”chez Gallimard


🔵 Dans la suite de C à vous :
🔴 Retour sur la prise de parole de Sébastien Lecornu avec Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune du dimanche
📚 Arthur Dénouveaux, pour le livre “Vivre après le Bataclan” aux éditions du Cerf
🎤 Mireille Mathieu, pour son album best of “Mon credo”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 8 octobre 2025 à 19h sur France 5.

