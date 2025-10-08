Les Cinquante du 8 octobre : les Gris perdent le jeu, qui va gagner chez la Panthère ? (résumé, spoiler + replay épisode 38)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 38 du mercredi 8 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 38 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour un nouveau jeu, de nuit.











Le Lion explique les règles du jeu alors que les Jaunes, déjà sur le banc des éliminés, ne participent pas. Il s’agit d’allumer une lanterne à accrocher à un lampadaire. Il y a 3 lanternes à allumer par équipe.

C’est l’équipe Blanche qui gagne le jeu. Ils doivent désigner une équipe à qui éteindre une lanterne, ils désignent les Marrons. Les Bleus finissent 2èmes, ils éteignent une lanterne des Gris. Les Marrons terminent ensuite, les Gris perdent donc le jeu et se retrouvent sur le banc des éliminés !

Les Gris sont déçus et Toto se sent coupable.



SPOILER qui va gagner dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de l’entre de la Panthère. C’est Marco qui va offrir la victoire aux Bleus et 2.000 euros pour la cagnotte de son équipe. Il décide de prendre l’argent chez les Jaunes.

Les Cinquante, le replay du 8 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce mercredi 8 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 9 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 39.