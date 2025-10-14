Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Tibo InShape



Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Cette agression qu’ils n’arrivent pas à oublier ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2025 à 13h55 « Cette agression qu’ils n’arrivent pas à oublier » (inédit)

À 17 ans, Tibo InShape est violemment agressé par trois jeunes armés de battes de baseball dans la banlieue de Toulouse. Ce traumatisme devient un véritable déclic : décidé à ne plus jamais se sentir impuissant, il se met au sport pour apprendre à se défendre. Cette démarche marque le début d’une transformation profonde. Passionné, il crée ensuite sa chaîne YouTube pour partager ses conseils et motiver les autres à se renforcer. De cette épreuve, Tibo tire une force incroyable qui le mènera à devenir le premier YouTubeur de France.

Et à 15h : « Médicaments : des effets secondaires incontrôlables ! » (rediffusion)

Ce numéro est consacré aux médicaments et à leurs effets secondaires parfois dévastateurs. Faustine Bollaert reçoit trois invités aux parcours bouleversants : Camille, 18 ans, diagnostiquée schizophrène affective avec un TDAH, a vu sa vie basculer à cause de traitements antipsychotiques et antidépresseurs qui ont provoqué une hypersexualité et des dépenses incontrôlées ; Stéphane, 48 ans, atteint de la maladie de Parkinson, a développé des addictions à la pornographie et aux jeux d’argent à la suite de son traitement, jusqu’à s’endetter lourdement ; enfin, Grégoire, 12 ans, a pris un médicament antipaludique avant un voyage au Kenya et souffre depuis de violents maux de tête, de vertiges et de crises de dépersonnalisation, sans qu’on établisse d’emblée le lien avec le traitement.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

