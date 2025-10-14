Les 12 coups de midi du 14 octobre : Cyprien se loupe, encore un indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 14 octobre 2025, 26ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien mais sans briller ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur deux questions lors du Coup de Maître et n’a pas remporté que 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 14 octobre, un tambour sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa jolie cagnotte totaliser 117.038 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un tambour. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, et une télévision.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 25.000 euros.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+