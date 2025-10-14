« La grande course de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 14 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« La grande course de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 14 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « La grande course de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La grande course de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Alors qu’Avery, enseignante tranquille passionnée de mots croisés, et Wes, ex-star du hockey en quête de sa gloire perdue, s’élancent dans la Grande Course de Noël avec des ambitions totalement opposées, ils découvrent peu à peu que leurs différences les rendent redoutablement complémentaires — au point de former une équipe capable de décrocher la victoire… et peut-être bien davantage.

Avec : Ashley Williams (Avery), Andrew W. Walker (Wes), David James Lewis (Keegan), Teana-Marie Smith (Shirley)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « L’île merveilleuse de Noël ».

« L’île merveilleuse de Noël » : l’histoire et le casting

Quand une violente tempête de neige force le premier vol privé de Kate, en route pour la Suisse, à atterrir d’urgence sur l’île Christmas, elle se retrouve contrainte de collaborer avec un contrôleur aérien…

Avec : Andrew W. Walker (Oliver MacLeod), Rachel Skarsten (Kate Gabriel), Kate Drummond (Helen Sharpe), Jefferson Brown (Thomas Sharpe)