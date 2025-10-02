Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Burn-out des soignants : ce métier était pourtant leur vocation… ».





Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2025 à 13h55 « Burn-out des soignants : ce métier était pourtant leur vocation… » (inédit)

Magalie a connu un burn-out avant ses 40 ans, qui l’a contrainte à un arrêt de travail de quatre ans. La charge excessive, d’abord en cabinet puis en PMI, a peu à peu entraîné des symptômes physiques. Un jour, elle a même subi une forte crise de tachycardie au volant. C’est finalement auprès d’une psychiatre qu’elle a trouvé un véritable soutien.

Et à 15h05 : « Ce geste chirurgical banal qui a bouleversé toute leur vie » (rediffusion)

Dans cet épisode, Faustine Bollaert accueille Jean-Claude, Sophie et Christelle, dont la vie a basculé après une intervention chirurgicale a priori bénigne. Sophie, engagée dans un parcours de PMA, a contracté un streptocoque qui a entraîné un choc septique et l’amputation de ses deux jambes et de plusieurs phalanges. Jean-Claude, opéré de l’épaule, s’est réveillé hémiplégique et aphasique. Quant à Christelle, opérée pour un drainage de sinusite après une grippe, elle a enchaîné les complications jusqu’au diagnostic d’un syndrome du nez vide.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

