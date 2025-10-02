Les 12 coups de midi du 2 octobre : Cyprien impressionne, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 2 octobre 2025, 14ème victoire de Cyprien – On peut dire que Cyprien est le premier grand Maître de Midi depuis l’élimination d’Emilien en juillet dernier dans votre jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aujourd’hui, il a passé le cap des deux semaines de participations et il a encore fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros !











Les 12 coups de midi du 2 octobre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte au total de 78.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Coco Chanel. Encore raté ! On a toujours un ciel avec des nuages et un lampadaire. Il s’agit de la place Vendôme, à Paris, et Cyprien l’a reconnue.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



