« Sous l’emprise des Callahan » : votre téléfilm inédit ce 2 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Sous l’emprise des Callahan » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 2 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Sous l’emprise des Callahan ».


A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.

« Sous l’emprise des Callahan » : l’histoire, le casting

À Nashville, Eden vit une idylle fulgurante avec Jax, le fils d’une star de la country. Mais leur histoire bascule lorsque des meurtres de jeunes femmes surviennent et que de lourds secrets familiaux refont surface.


Avec : Sarah Zanotti (Eden Perry), Nick Puya (Jax Callahan), Corbin Timbrook (Burt Callahan), Kate Dailey (Lily Callahan)

Et à 16h, « Prise au piège au Palais » (rediffusion)

Alyssa, jeune attachée de presse américaine, travaille aux côtés de son amie Rachel. Tout juste sortie d’une longue relation avec Chuck, qui l’a trompée, elle se laisse convaincre par Rachel d’assister à une soirée mondaine. Là, elles croisent Jack, un prince anglais, immédiatement séduit par Alyssa. Après une longue conversation, il lui demande son numéro et charge son garde du corps, Taffer, d’enquêter sur elle. Peu après, Jack reçoit un appel de son frère Timothy, qui lui rappelle de bien suivre son traitement antipsychotique.

Avec : Natalie Hall (Alyssa Banks), Jonathan Keltz (Prince Jack), Michael Swatton (Taffer), Konstantina Mantelos (Rachel)

