Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale santé mentale, il a pour thème « Troubles oppositionnels avec provocation : non leur enfant n’est pas mal élevé ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2025 à 13h55 « Troubles oppositionnels avec provocation : non leur enfant n’est pas mal élevé ! » (inédit)

Enzo, le fils de Déborah et Yohann, a été diagnostiqué à l’âge de 8 ans d’un TDAH associé à un trouble oppositionnel avec provocation. À la suite d’un signalement anonyme pour maltraitance, la vie de la famille a été profondément bouleversée. Le comportement d’Enzo est alors devenu de plus en plus difficile à gérer, ponctué de crises et d’attitudes provocatrices. Le diagnostic et la mise en place d’un traitement ont permis un certain apaisement, bien que le quotidien demeure éprouvant.

Pour Alexandra, des années de crises et de questionnements ont finalement conduit au diagnostic de sa fille — une révélation qui lui a permis de découvrir son propre TDAH. Leur parcours est devenu un miroir émouvant entre mère et fille.



Quant à Oscar, diagnostiqué TDAH et TOP à 12 ans après une enfance marquée par des crises violentes et un profond sentiment de différence, il a d’abord rejeté son diagnostic avant d’apprendre à apprivoiser ses troubles.

Et à 15h, exceptionnellement cette semaine, retrouvez « Rendez-vous chez le psy ».

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

