« L’amour à tous les étages » : votre téléfilm inédit ce 8 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« L'amour à tous les étages » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 8 octobre 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’amour à tous les étages » : l’histoire, le casting

Natalie vient de s’installer à Pittsburgh et est bien décidée à se faire rapidement de nouveaux amis. Cependant, l’atmosphère dans son immeuble est tout sauf chaleureuse : les voisins se détestent ouvertement. Déterminée à ramener un peu d’harmonie, elle se donne pour mission de réconcilier tout le monde et tente de convaincre Mark, le gardien, de lui prêter main-forte. Mais celui-ci s’en tient à sa règle d’or : ne jamais se mêler des querelles de voisinage. Il faudra toute l’énergie et l’optimisme de Natalie pour le faire changer d’avis. En attendant, la jeune femme, toujours en quête de liens humains, s’investit dans une association de lutte contre Alzheimer, où elle rencontre la pétillante Dora, passionnée de pâtisserie, qui pourrait bien l’aider à se rapprocher de Mark.



Avec : Ashley Williams (Natalie Calder), Paul Campbell (Mark Wallace), Rryla McIntosh (Drea), Paul Moniz de Sa (Hector)

Et à 16h, « Quatre coeurs en automne » (rediffusion)

Ellie et Sam, deux amis proches malgré les kilomètres qui les séparent, se sentent enfermés dans une vie professionnelle qui ne leur permet pas de s’épanouir pleinement. Leur amitié, aussi forte que la distance entre eux, va être mise à l’épreuve par un changement de décor et de nouvelles rencontres, qui offriront à chacun la chance de se réinventer, de trouver sa voie… et peut-être même l’amour.

Avec : Ashley Williams (Ellie Matthews), Luke Macfarlane (Leo Carrington), Marcus Rosner (Sam Perkins), Peter Porte (Matt)