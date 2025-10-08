Les 12 coups de midi du 8 octobre : 20 victoires pour Cyprien, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 8 octobre 2025, 20ème victoire de Cyprien – Après les 100.000 euros hier, Cyprien a franchi la barre des 20 victoires ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait une erreur lors du Coup de Maître et a donc remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 8 octobre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien voit sa cagnotte monter à 105.388 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : la place Vendôme à Paris en photo de fond et un mètre de couturier.

Qui est donc derrière cette étoile ? Avec ces indices, on peut penser à Gabrielle « Coco » Chanel. La Place Vendôme est le cœur du luxe et abrite notamment des boutiques et joailliers liés aux grandes maisons, et un mètre de couturier renvoie directement au monde de la haute couture — Chanel étant l’icône par excellence du couturier/maison de couture.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+