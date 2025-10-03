Demain Nous Appartient du 3 octobre : Marceau en garde à vue, Samuel fait un aveu (résumé + vidéo épisode 2045 en avance)



Demain nous appartient du 3 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2045 de DNA – Arthur est arrêté par la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Violette l’a vu roder près du lycée avant l’incendie… Mais un appel anonyme accuse Marceau.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 3 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2045

Au Spoon, Bart laisse un message à Erica pour reprendre contact mais elle reste persuadée qu’il a dénoncé Marceau. Au commissariat, Marceau, provocateur, nie l’incendie et affirme qu’il taguait les toilettes, mais son alibi n’est pas vérifiable : il est placé en garde à vue. Bastien avoue à Violette qu’il a prévenu anonymement la police après avoir vu du white spirit dans le sac de Marceau. Elle, persuadée de son innocence, lui en veut.

Soraya accepte de défendre Marceau malgré la découverte de bombes de peinture chez lui. Erica avoue douter de son fils et culpabilise, mais Soraya la rassure. Plus tard, Bart tente à nouveau de discuter avec Erica, mais, lassé de se justifier, il coupe court. La nuit, une femme met volontairement le feu près d’un hangar…



De son côté, Noor avoue à Soraya craquer pour Romain, qu’elle connaît du modelage, mais il ne se souvient presque pas d’elle. Plus tard, il apporte des fleurs à Océane, sa petite amie dans le coma. Et Victoire conseille Samuel, qui réalise qu’il n’est finalement pas prêt à s’engager avec Marine.

Enfin, Nordine confie que son père hésite entre Karim, Georges et Aurore comme témoin de mariage. Une compétition s’engage, et Marguerite suggère Karim, qu’elle trouve irrésistible.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.