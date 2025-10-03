Plus Belle La Vie du 3 octobre 2025 : la police remonte jusqu’à Apolline (résumé + extrait vidéo épisode 434 en avance)



Plus belle la vie du 3 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 434 de PBLV – La police va remonter jusqu’à Apolline aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de leur côté, les ravisseurs comprennent leur erreur…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 octobre 2025 – résumé de l’épisode 434

Apolline, affaiblie, appelle à l’aide. Lorsque les ravisseurs arrivent, elle leur affirme qu’ils se sont trompés : elle s’appelle Apolline Deboisier. Mais ils ne la croient pas et pensent qu’elle délire. Elle jure qu’elle dit la vérité. L’un des hommes réveille alors Ophélie et lui demande son identité : elle répond également s’appeler Apolline Deboisier. Pour les convaincre, Apolline les incite à vérifier sur les réseaux sociaux. Troublés, les ravisseurs quittent la pièce. En partant, l’un d’eux trouve la demande de rançon au sol et reproche à son complice de ne pas l’avoir jointe à l’orteil.

Au commissariat, Nisma déclare la disparition d’Apolline : plus personne ne l’a vue depuis mardi, son téléphone est éteint et sa messagerie saturée. Jean-Paul lui demande si elle porte du vernis aux pieds ; Nisma confirme. Ariane l’interroge sur son lien avec Ophélie : Nisma explique qu’elle a fait un stage au cabinet d’Ulysse Kepler. Jean-Paul et Ariane s’étonnent : ils n’ont jamais reçu de demande de rançon. Ils décident d’aller faire des prélèvements dans sa chambre pour comparer son ADN avec celui de l’orteil.



Pendant ce temps, Ariane montre à Jean-Paul la photo de Tiago Dorin, 16 ans, qui a déposé le colis chez les Kepler. Pour elle, c’est une petite main ; une patrouille a été envoyée pour le retrouver. Jean-Paul reçoit alors un message de Charlotte confirmant que l’orteil appartient bien à Apolline. Ariane en déduit qu’Apolline et Ophélie sont retenues ensemble. Jean-Paul et Ariane annoncent la nouvelle à Vanessa et Ulysse : c’est bien Apolline Deboisier qui a été mutilée. Sous le choc, ils comprennent que les ravisseurs ont confondu les deux jeunes filles. Vanessa réalise que, dans ce cas, Ophélie n’a plus aucune valeur pour eux… et qu’elle est en danger de mort. Au même moment cez les ravisseurs, la vérité éclate : ils se sont trompés de cible. Le patron, furieux, ordonne l’exécution d’Apolline.

À la résidence, Vadim tente de séduire Noémie, mais elle le repousse, concentrée sur ses études de criminologie. Il lui raconte alors toutes les affaires sordides survenues dans l’immeuble. Plus tard, avec Steve et Morgane, il continue son récit devant Noémie, mais quand il évoque Laura, celle-ci s’emporte et s’en va.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche a demandé à Thomas de venir. Elle lui reproche de ne pas soutenir Baptiste et de le sous-estimer. Thomas rétorque qu’il s’inquiète seulement pour son avenir. Blanche insiste : Baptiste est courageux et a été profondément blessé en l’entendant le traiter de « looser ». Thomas culpabilise. Plus tard, il en parle à Gabriel, comprenant mieux pourquoi Baptiste l’évite. Il regrette ses paroles mais avoue avoir peur pour son fils. Gabriel lui conseille de s’excuser.

De son côté, Baptiste répare le frigo du bar. Mais il est froid avec Thomas, lui reprochant sa panne inventée et surtout ses insultes. Thomas lui présente ses excuses. Baptiste explique vouloir créer une entreprise pour offrir un meilleur avenir à Mathis. Il demande à Thomas d’imaginer ce qu’aurait ressenti l’enfant en l’entendant le rabaisser. Thomas avoue avoir honte. Plus tard, au Mistral, Thomas fait l’éloge de Baptiste auprès d’une agente immobilière, qui propose aussitôt de lui confier des réparations. Baptiste accepte.

À la buanderie, Morgane confronte Laura. Cette dernière critique Noémie, mais Morgane devine que sa véritable peur est son conseil de discipline. Laura finit par l’admettre et demande si Morgane a réfléchi à ce qu’elle dira. Morgane promet de rester factuelle.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.