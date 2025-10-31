Demain Nous Appartient du 31 octobre : Philippine fait une découverte, Martin et Raphaëlle se marient (résumé + vidéo épisode 2065 en avance)



Demain nous appartient du 31 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2065 de DNA – Philippine va faire une découverte sur Kévin ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour Raphaëlle et Martin, il est l’heure de se dire oui !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 31 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2065

Philippine interroge Violette sur la chasse au trésor du boot camp et apprend que Kevin a quitté l’épreuve en plein milieu. Après avoir brièvement évoqué la consommation de cannabis, Violette met fin à la conversation. Philippine en profite alors pour prévenir Charles au sujet de Kevin.

Au commissariat, Sara informe Roxane que le vendeur de bijoux a répondu à leur faux compte. Elle organise un rendez-vous pour acheter un collier à 1 000 € en espèces, sans savoir qu’elle échange avec Kevin. Ce dernier cache la vérité à son frère Benny, qui lui annonce avoir fait une demande de relogement en urgence.



En parallèle, Philippine et Charles découvrent que Kevin est le frère de Benny et qu’ils ont été expulsés de leur logement deux jours plus tôt. Inquiets, ils décident de se rendre sur place.

De son côté, Kevin reçoit la visite d’Ellie. Il lui fait croire qu’il revend les bijoux de sa grand-mère, mais la jeune fille comprend vite qu’il ment. Kevin finit par avouer qu’il les a trouvés dans une maison abandonnée près du boot camp et qu’il voulait les revendre pour survivre. Touchée, Ellie le convainc de ne pas le faire et récupère la carte SD cachée parmi les bijoux.

Plus tard, Sara se rend au rendez-vous fixé au vendeur, mais il ne vient pas. De retour au commissariat, elle découvre que toutes les annonces ont été supprimées. Roxane suppose que le vendeur a trouvé un autre moyen d’écouler les bijoux… jusqu’à ce qu’un colis anonyme contenant les bijoux volés arrive au commissariat.

Pendant ce temps, c’est le grand jour pour Martin et Raphaëlle. Alors qu’ils se rendent à la cérémonie, leur voiture tombe en panne après une rencontre gênante avec Soraya et Gabriel. Finalement, ils arrivent grâce à Sylvain et échangent leurs vœux devant leurs proches. La fête se termine sur une note joyeuse : Martin annonce à Raphaëlle qu’ils partent aussitôt pour leur lune de miel en Espagne.

VIDÉO Demain nous appartient du 31 octobre – extrait de l’épisode

